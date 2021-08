Oudste inwoonster van Altena op 107-jarige leeftijd overleden

De afgelopen jaren kreeg ze op haar verjaardag in juni steevast bezoek van de burgemeester. Dan vertelde ze dat ze in België was geboren, naar Vlissingen verhuisde om daar de verpleging in te gaan en daar haar man Wim ontmoette, die met een gebroken arm in het ziekenhuis lag. Hij zat bij de marine en zij volgde hem naar Den Helder. Het stel kreeg één zoon, José. Die was nog maar acht maanden oud toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak en haar man mét de marine mee naar Engeland vluchtte. Pas na zo’n zes jaar zagen ze elkaar weer, terwijl Elza al die tijd dacht dat Wim dood was. Niet vreemd, omdat het schip van Wim was vergaan; hij overleefde dat echter. Later, al meer dan vijftig jaar geleden, overleed hij na een ongeluk.