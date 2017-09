Overal ter wereld thuis: Brabantse fotografe Marleen Hoftijzer zoekt thuisgevoel

Dit voorjaar sliep Marleen bij Susan in Kaapverdië. Op de grond, in een kaal huis. Alles wat de gastvrouw bezat, was vijf kilo aan eigendommen. Zo kon ze makkelijk weer verkassen. Dat deed ze vaak. Elk jaar leefde ze in een ander land. ,,Ik was benieuwd, vroeg haar: wat is nou je meest waardevolle bezit?'' Marleen Hoftijzer, een Bredase fotografe van 28 jaar, zwijgt even.

,,Carel is één van de buren die ik heb gefotografeerd. Hij maakt bewust fouten in zijn schilderij om te testen of mensen wel werkelijk kijken. In dit schilderij heeft de kar maar twee wielen." ,,Flosdraad. Flosdraad, zei ze. Dat was zó stevig, ze had er zelfs een huis in Gambia van gebouwd. Ongelooflijk, hè?'' Thuis is wat je ervan maakt, wil ze maar zeggen. En juist dat fascineert haar. Een jaar lang trekt Marleen Hoftijzer daarom de wereld over, om verschillende percepties van thuis vast te leggen. De Bredase verlaat daarvoor juist haar eigen thuisomgeving. ,,Een contrast? Nee, vind ik niet.''

Overnachten doet ze enkel bij 'locals'. ,,Die ik via-via leer kennen, niet via couchsurfing (ontmoetingssite voor reizigers, TH). Toeristische highlights vind ik niet interessant, maar ik reis graag. Zo kwam het idee om bij mensen thuis te blijven slapen. Ik wil online een platform oprichten waarop zij hun verhaal kunnen vertellen. Waarop zij laten zien wat thuis voor hen betekent.''

Hoftijzer trok eerder al de aandacht met een burenproject in de flat Moerwijkzicht in de Bredase wijk Hoge Vucht. Ze had er een woning, maar vond het vervelend dat de buren haar en elkaar niet kenden. Haar nieuwsgierigheid resulteerde in een uniek inkijkje bij zoveel verschillende mensen die zo dicht bij elkaar leefden, maar elkaar nauwelijks kenden.

De trek naar het buitenland, waar het contact veel makkelijker is gelegd, is groot. ,,Ik wilde altijd al op wereldreis, maar telkens kon ik niet weg door langdurige projecten. Nu heb ik zo goed als alles afgerond. Ik ben 28 jaar, heb geen relatie. Dit is het moment om het te doen.''

Kameleons

Deze week is ze de wereld ingetrokken. Eerst naar Schotland, waar ze drie weken verblijft. Daarna door naar Panama, vervolgens naar Florida. Daar heeft ze al de eerste slaapadressen geregeld. ,,In Florida overnacht ik bij een gezin met kameleons thuis. Ze proberen eieren te redden, en nemen die dieren dan in huis. Was een tip van een bekende die ook een kameleon heeft.'' In Panama zit ze bij een uitzending van een radioshow. Zo hoopt ze meer voet aan de grond te krijgen in het land zelf. Om zo nog meer overnachtingen te krijgen.

,,Ik verwacht bij twee mensen per week te overnachten. Ik plaats elke week een vlog, en het verhaal van de mensen bij wie ik verblijf. Her liefst de ene week bij een miljonair, en daarna ergens in een achterstandswijk. Dan krijg je de meest uiteenlopende verhalen. Misschien verstuiven mijn relaties. Dat zou helemaal mooi zijn, als ik dat kan achterlaten.''

Marleen Hoftijzer is te volgen via canicomeover.com

Kitesurfers. De linkerjongen komt uit brazilie en de rechter van marokko. Beiden hebben ze de ambitie om ooit een eigen kiteschool te beginnen. Nu geven ze overal ter wereld les. Ze houden van het nachtleven dus ze liggen geregeld uitgeteld op de bank.