Overgrote meerderheid Grave kiest voor aansluiten bij Land van Cuijk

Wie is de dode man die in Dalems Stroompje in Hapert lag? Politie sluit misdrijf nog niet uit

15 maart HAPERT - Hoe het lichaam van de overleden man er maandagochtend precies bij lag in het kleine Dalemse Stroompje is onbekend. Maar de situatie in het buitengebied van Hapert riep bij de politie de nodige argwaan op. De technische recherche doet onderzoek. De politie vindt wel vaker overleden mensen in water, maar dit is toch anders, merkt een politieman ter plaatse op, zonder verder details kwijt te willen.