Overlast door smog groot vandaag, zware dag voor longpatiënten

Hebben mensen het in de gaten, dan is het volgens hem een kwestie van medicatie ophogen en zeker niet buiten actief zijn. ,,Ook is het niet handig om in deze tijd, dat geldt voor iedereen, buiten hout te stoken. Ik ben niet meteen voor een verbod, maar weet dat je dan overlast veroorzaakt. Niet alleen voor de 1,2 miljoen mensen die longziekten hebben. Iedereen kan last krijgen van smog.”



De ene longpatiënt heeft er meer last van, dan de ander, legt Rutgers uit. ,,Bij astma kan er sprake zijn van een astma-aanval, bij COPD wordt de benauwdheid vaak langzaam erger. Voor mensen met ernstig onbehandelde astma, dat is maar een kleine groep, zijn deze lange, droge periodes echt risicovol. Met deze droogte hebben we de laatste jaren vaker te maken. Zo zie je dat de klimaatverandering niet alleen invloed heeft op gezondheid van de wereld, maar ook op die van mensen.”