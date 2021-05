Overlastgevende huurster moet woning verlaten: ‘Drieletterige woord met k en t valt wel erg vaak’

video Efteling opent nieuwe attractie: speelbos Nest!

13:09 KAATSHEUVEL - De kleintjes hebben er een nieuwe speelplek bij in de Efteling. In speelbos Nest! maken de jongste bezoekers, met of zonder beperking, alvast kennis met de ‘grote jongens’ als de Vliegende Hollander, de Python en Joris en de Draak.