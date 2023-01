Overval op cafetaria Bergen op Zoom was ‘grapje’, rechter oordeelt anders

Eerder vrijgespro­ken, maar justitie verdenkt man uit Valkens­waard toch van betrokken­heid bij drugslab in Reek

DEN BOSCH/REEK Was Radesh G. uit Valkenswaard (30) dan toch het brein achter een drugslab dat de politie in 2019 ontmantelde in Reek? De rechtbank in Den Bosch sprak hem in 2020 vrij van betrokkenheid bij de drugsproductie in het pand aan de Helstreet. Maar het OM denkt daar anders over en spande woensdag hoger beroep aan.

18:00