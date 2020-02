Overvalgolf op Tilburgse supers: ‘De daders worden steeds jonger’

Het is de day after, in de Goirlese Aldi. De dag na de overval, waarbij een medewerker vrijdagavond door twee jongens met een mes bedreigd werd. Piepjong waren de daders, pakweg 15 à 16 jaar. Hun buit? Slechts sigaretten. Het was overval nummero vier op een Aldi in deze regio, in een paar weken tijd. Maar nog geen 24 uur later is het tafereel op de winkelvloer dat van een doorsnee zaterdagmiddag. Dat wil zeggen: drukte alom en medewerkers die zich een slag in de rondte werken.