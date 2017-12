Overvallers Jumbo Breda roven sigarettencounter leeg

Omstreden apotheker Paul Harder uit Bavel: verlosser of charlatan?

7:21 BAVEL - Hij is het buitenbeentje van het apothekersgilde in Nederland. Paul Harder van de Regenboogapotheek in Bavel ontwikkelde een methode om de naar schatting miljoen mensen in Nederland met een medicijnverslaving daarvan af te helpen. Zelf gelooft hij heilig in zijn 'afbouwstrips'. Maar zorgverzekeraars weigeren te vergoeden.