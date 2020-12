Overvolle IC's, agressie in het ziekenhuis en tekorten aan middelen: 'Ik dacht dat ik in oorlogsgebied was’

Nieuwsover­zicht | Verpleeg­huis sluit oudere op die met kerst naar familie gaat - Coronavac­cin ligt goed bewaakt opgeslagen in Brabant

18 december Zorginstelling Vitalis in Eindhoven verbiedt ouderen om deze kerstdagen op bezoek te gaan bij familie. Doen ze dat toch, moeten ze verplicht veertien dagen op hun kamer blijven, zo werd vandaag bekend. Ook werd er vandaag meer duidelijk over de vaccins, die in Oss worden opgeslagen en begin januari voor het eerst in Brabant worden ingezet. En er was nieuws uit België, waar ondernemers in tegenstelling tot de overheid wél op Nederlanders zitten te wachten.