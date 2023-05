Overwegend bewolkt weer in Den Bosch vandaag

Reportage Matrozen komen op adem in het Zeemans­huis: ‘We regelen alles voor daklozen, maar niets voor zeevaren­den’

MOERDIJK – De Nederlandse Zeemanshuizen staan onder druk. Te weinig geld, te weinig mensen om overal in de havens buitenlandse matrozen een toevluchtsoord te bieden. In Moerdijk lukt het nog redelijk, dankzij twaalf vrijwilligers en een dominee. ,,Het leven aan boord is soms wel hard.”