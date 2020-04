Overzicht: bij deze Brabantse zendmasten sloegen brandstichters toe

Daling van aantal coronapa­tiën­ten op Brabantse ic's blijft doorzetten, aantal nieuwe opnamen stabiel

11:39 Voor het eerst in twee weken tijd ligt het aantal ic-patiënten met corona in Brabantse ziekenhuizen weer rond de 150. Dat blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Op het hoogtepunt in de afgelopen weken lagen er meer dan 180 coronapatiënten op de Brabantse ic's.