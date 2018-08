Paar tientjes voor een weekje wifi: internet op Brabantse campings is vaak peperduur

Waar gaan we vanavond eten? Hoe laat is de speeltuin open? Even gamen of sport kijken. Ook op vakantie is wifi allang een basisbehoefte. Alles gaat tegenwoordig digitaal en het moet overal kunnen. Juist de drang naar overal internet kan op vakantie behoorlijk in de papieren lopen. Vakantiegangers moeten al snel een paar tientjes neertellen voor een weekje wifi, meer dan dat ze thuis betalen voor een heel maandabonnement.

Hoewel in de meeste hotels wifi tegenwoordig gratis is, brengen veel bungalowparken en campings in ons land nog immer grof geld in rekening voor een verbinding. Dat blijkt uit een inventarisatie van bekende vakantieadressen in de regio. Vooral in het buitengebied, waar het bereik van mobiele telefoons soms nog belabberd is, zijn vakantiegangers op een wifi-verbinding aangewezen. In gebieden dicht bij de Belgische grens is er zelf vaak niet of nauwelijks ontvangst van mobiele telefoons.

Boeken

Een dagje internetten op een deel van de bungalowparken van Landal kost 12,50 euro per dag. Zo ook bij Landal-park Het Vennenbos in Hapert. Voor een week wordt ter plaatse 32,50 euro in rekening gebracht, wie bij het boeken al aangeeft wifi te willen krijgt drie euro korting. Bij Center Parcs De Kempervennen in Valkenswaard is wifi wel gratis, maar daarbij moet worden aangetekend dat de prijs van de verblijven ook hoger kan liggen. Ook bij de parken van Roompot in Vlierden (Bikkels) en Mierlo ( 't Wolfsven) is een breedbandverbinding bij de prijs inbegrepen.

Camping Ter Spegelt in het buitengebied van Eersel ligt zo dicht tegen de Belgische grens dat mobiele telefoons er niet of nauwelijks bereik hebben. Wie daar een beetje wil kunnen internetten, is aangewezen op wifi. Ook hier moeten campinggasten betalen voor hun verbinding: 26,25 euro voor een midweek, een hele week internetten is even er even duur. Al is er op diverse openbare plekken op terrein wel gratis wifi. Ook bij camping De Paal in Bergeijk moeten veel gasten betalen. Alleen KPN-klanten kunnen gratis gebruik maken van een hotspot, wie Vodafone, T-Mobile of een andere provider heeft, betaalt per apparaat vijf euro per week.

Melkkoe