Paard op glitterschoentjes in verpleeghuis Sint-Michielsgestel

VIDEO Waar Joris Linssen komt, beginnen mensen te vertellen: ‘Dat heb ik mezelf aangedaan’

10:45 DEN BOSCH - Hij zoekt als het even kan naar verhalen van de hoop. En vindt die al tien jaar in Den Bosch. Op de Parade, bij zijn eigen Joris’ Kerstboom. Presentator Joris Linssen (53) is nooit uitgeluisterd. ,,Het leven is altijd fantastischer dan de verbeelding.’’