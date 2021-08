Paaspop komt met speciale mini-editie in het eerste weekend van september

De 30.000 bezoekers zijn bereikt, en Boulevard is nog niet afgelopen

19 augustus DEN BOSCH - Met nog enkele dagen te gaan is Theaterfestival Boulevard in Den Bosch de grens van 30.000 betalende bezoekers gepasseerd. Dat is ook het aantal dat de organisatie vooraf hoopte te bereiken. ,,We gaan er overheen. Daar zijn we ongelofelijk blij mee’’, aldus hoofd programma Tessa Smeulers.