Paaspop sluit editie 2022 af met meeste bezoekers ooit

Hunkering om Pasen sámen te vieren is groot: ‘Mensen hebben het zo gemist’

OIJEN/OSS - Paasbrunches waren in no-time uitverkocht, de kerk zit op Paaszondag weer eens afgeladen vol, families zoeken elkaar op, en helemaal in stijl schijnt de zon op z’n paasbest. Uit alles blijkt dat we eraan toe zijn om het feest weer sámen te vieren.

17 april