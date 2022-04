Paasvuur mag weer branden in Westerbeek

WESTERBEEK - Eindelijk is er duidelijkheid: het paasvuur mag zaterdag 16 april weer branden in Westerbeek. De organisatie heeft onlangs pas groen licht gekregen van de gemeente. Maar het zou wel eens het laatste jaar kunnen zijn.

‘De gemeente Land van Cuijk doet mee aan het Schone Lucht Akkoord. Met als doel het blijvend verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland', laat een woordvoerder in een schriftelijke reactie weten. De gemeente Land van Cuijk in 2022 aan de slag met het opstellen van een plan van aanpak voor de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord. ‘We kunnen nu niet aangeven of dit gevolgen heeft voor het paasvuur.’

De oude paastraditie staat overal onder druk. In de Achterhoek daalde bijvoorbeeld het aantal paasvuren van 80 naar 25. Houtrook is verantwoordelijk voor 10 procent van het fijnstof in de lucht. De rest is afkomstig uit de industrie en van dieselmotoren. Een op de tien Nederlanders heeft weleens last van houtrook, blijkt uit CBS-onderzoek.

Ver buiten de bebouwde kom

Toch is Mieke Pannekoek van Samen1Westerbeek blij dat het vuur weer aangestoken wordt.

De afgelopen jaren was er vanwege de coronamaatregelen geen paasvuur; in 2019 vanwege de droogte. Nu pas laat duidelijk is geworden dat de Westerbeekse traditie door mag gaan, is er haast bij het verzamelen van hout. Wie dit heeft kan dat volgens Pannekoek komende zaterdag (16 april) tussen 10.00 en 16.00 uur aanleveren.

Om 20.30 uur vindt de traditionele optocht plaats vanaf gemeenschapshuis De Schans naar het evenemententerrein aan de Stevenstraat.

Voor het laatst werd het paasvuur in 2018 aangestoken in Westerbeek. Dat ging zo moeizaam dat de brandweer daar nog een handje bij moest helpen.