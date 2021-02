Papegaaien fladderen door Den Bosch: ‘Het is al een toeristische attractie’

Robert is door een geluk bij een ongeluk in zijn jeugd helemaal in de ban geraakt van papegaaien. ,,Toen ik klein was, had ik ook een papegaai. Die was op een of andere manier ontsnapt, maar tot mijn grote verbazing kwam hij gewoon terug. Ik ben toen gaan opzoeken wat het precies inhoudt als je papegaai terugvliegt naar huis. Zo werd ik bekend met het fenomeen ‘free flight papegaaien’.”

Niet voor iedereen

Een ‘free flight papegaai’ is zo getraind dat hij buiten losgelaten kan worden en altijd terug naar huis komt. Net zoals bij duiven. Voor Robert bleef het niet alleen bij een interesse. ,,Ik ben zelf papegaaien gaan trainen. Ondertussen heb ik er vijf thuis zitten.” Volgens Robert is het trainen van deze vogels niet voor iedereen weggelegd. ,,Je moet echt een goede connectie met dieren kunnen ontwikkelen. Ook is kennis van het dier belangrijk, want als je niet weet waar je mee bezig bent, vliegt je papegaai gewoon weg.”

Quote Je kunt papegaaien op verschil­len­de manieren trainen om steeds terug naar huis te vliegen Robert, eigenaar papegaaien

,,Je kunt ‘free flight papegaaien’ op verschillende manieren trainen”, zegt Robert. ,,Een gebruikelijke manier van trainen is dat je je papegaai naar een bepaald punt laat vliegen en dat hij vanuit daar weer terugvliegt naar jou. Uiteraard beloon je hem daarna.” Het is de bedoeling dat je de trainingen steeds verder opbouwt. ,,Je begint thuis met een stokje dat niet ver van je af staat. Daarna ga je naar een grote gymzaal en doe je hetzelfde. En uiteindelijk doe je nog eens hetzelfde buiten op een groot terrein, het liefst met gebouwen zodat de papegaai er ook aan went dat hij je uit het oog kan verliezen.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Bosschenaar Robert heeft free flight papegaaien die getraind zijn op terug te keren naar huis, ze vliegen gewoon door de wijk en komen terug op commando. © Roel van der Aa

Toeristische attractie

Tegenwoordig vliegen de vogels van Robert zonder toezicht door Den Bosch. Mensen komen van heinde van verre om de beesten te zien. ,,Mensen uit Groningen of Friesland bellen ons op om een afspraak te maken. Die willen de vogels ook dolgraag zien. Maar hier in Den Bosch zijn ze ook heel populair hoor. Ze zijn tegenwoordig bekender dan wij.”

Vraag om papegaaien binnen te houden

Helaas reageert niet iedereen zo positief. ,,We hebben ooit een negatieve reactie gehad die mij is bijgebleven”, vertelt Robert. ,,De buurtpreventie kwam toen aan de deur met de vraag of ik de vogels binnen kon houden. Mensen waren blijkbaar bang voor de dieren. Toen reageerde ik daarop met: ‘Zullen we jou dan ook in een kooitje doen?’ Buurtbewoners vonden dat maar belachelijk. Ik ook. Ze kunnen toch ook gewoon een blokje omlopen?”

Winkel vol vogels

Als het aan Robert ligt, wil hij van zijn hobby in de toekomst zijn werk maken. ,,Ik zou heel graag een winkeltje willen waar ik getrainde papegaaien verkoop. Ik ben meer bezig met m’n vogels dan met m’n huidige baan, dus hoop ik dat het er een keer van komt om dat winkeltje te beginnen.”

Volledig scherm Een van de losvliegende papegaaien van Robert. © Roel van der Aa