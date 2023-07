Parijs een brug te ver, Boxmeer brengt idool Vingegaard toch dichtbij voor Deense fan Mikkel

indebuurt.nl Lekker plonzen: op deze dag is de honden­plons bij De Melanen

Is jouw hond een echte waterrat? Goed nieuws: de hondenplons bij Zwembad De Melanen in Halsteren komt er weer aan. Op zaterdag 9 september zijn alle trouwe viervoeters uit de gemeente Bergen op Zoom welkom om een duik te nemen in het recreatiebad.