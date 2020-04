Parochianen van bisdom Den Bosch houden contact via app

Met de app kunnen parochianen in besloten kring berichten, hulpvragen, lezingen of overwegingen met elkaar delen. Dat kan onderling, maar ook van de parochie naar de parochianen.



,,Parochianen zijn gewend aan fysieke ontmoetingen. Nu dit wegvalt kan via deze app extra worden omgekeken naar mensen die hulp nodig hebben”, aldus Freek van Genugten, secretaris van de bisschop. De app kan ook helpen bij eenzaamheid. ,,Pastores kunnen parochianen op deze digitale wijze ook extra nabij zijn om te bemoedigen door middel van filmpjes en bezinningsteksten.”



Ook app voor bestuurders



De coronacrisis heeft de vernieuwing van automatisering binnen de Nederlandse Rooms-Katholieke kerk versnelt. Het stond al op het programma. Behalve de MijnRKK-app krijgt het bisdom van Den Bosch ook de Socie-app. Deze is bestemd voor bestuurders van parochies om informatie met elkaar te kunnen uitwisselen.



Bisschop Mgr. De Korte heeft besloten dat de kosten van de app dit jaar en volgend jaar voor rekening zijn van het bisdom van Den Bosch.