Partijen in Eersel enthousiast over bouwprojecten, nauwelijks aanvullende wensen aangegeven

Alle partijen zijn blij met de twee woningbouwprojecten. In de wijk Veldhoek gaat het om waarschijnlijk zo’n 150 tot 200 nieuwe woningen en in Boterbochten III om zo’n 40 huizen. De partijen stelden voor beide projecten een gebiedsconcept en randvoorwaarden vast. Zodat ontwikkelaars weten waar hun plannen voor de gebieden aan moeten voldoen.

Bijna energieneutraal

Het gaat dan bijvoorbeeld om de verdeling huur- en koopwoningen (23-77 procent), de prijscategorie van de woningen, maar ook hoe de omgeving eruit komt te zien. Zo moeten er boomsoorten worden gebruikt die er van nature thuishoren en moet daar voldoende ruimte voor zijn. Ook staat in de randvoorwaarden opgenomen dat de nieuwbouwwoningen minimaal bijna energieneutraal moeten zijn.

De politieke partijen hebben in het verleden vaker gevraagd om in een vroeg stadium bij projecten betrokken te worden, zodat ze de kans hebben om vooraf bij te sturen indien gewenst. Nu was er de kans om wensen door te geven. Al werd er nauwelijks gebruikgemaakt om bijvoorbeeld aanvullende randvoorwaarden mee te nemen.

Technologische ontwikkelingen

Alleen PvdA-GroenLinks diende een aantal amendementen in. Bij Veldhoek kreeg een amendement over circulair bouwen geen meerderheid. Daarnaast ging het bij beide projecten om een amendement over energieopwekking en -opslag. Daarmee beoogt de partij dat de gemeente actief meewerkt aan initiatieven van burgers voor toekomstige manieren van energieopwekking en -opslag, zoals bijvoorbeeld buurtbatterijen.

Ook wil PvdA-GroenLinks graag dat verschillende woningtypes, denk aan dure en goedkope woningen, evenwichtig worden verspreid over de wijken. Raadslid Frank Cools heeft geen exacte verdeling in zijn hoofd, maar hij ziet niet graag dat er hofjes of blokken met sociale woningbouw ontstaan. ,,Spreiding zorgt voor meer samenhang in de wijk.”

Motie uit 2020

De amendementen kregen bij beide projecten steun van D66 en het CDA, maar haalde geen meerderheid omdat Eersel Samen Anders en VVD tegen stemden. Niet omdat ze het een slecht idee vonden, maar omdat ze verwezen naar een door hen ingediende en aangenomen motie uit augustus 2020. Motie 5 ging over de opwekking van energie en de reductie van het energieverbruik.

Later dit jaar komt de gemeente met een uitwerking van die motie en wethouder Steven Kraaijeveld vindt dat partijen beter daarop kunnen wachten. Cools vindt het jammer dat de kans om extra randvoorwaarden vast te leggen niet is gepakt.