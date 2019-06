Partijen zijn eruit: nieuw Brabants bestuursakkoord vrijdag gepresenteerd

Maurits Westerik festivaldi­rec­teur Best Kept Secret

2 juni HILVARENBEEK - Maurits Westerik is de nieuwe festivaldirecteur van Best Kept Secret. Westerik Westerik volgt komend jaar Robert Swarts op. Die laatste blijft als directeur van festivalorganisator Friendly Fire wel betrokken bij Best Kept Secret. Dat maakte Friendly Fire zondag bekend.