Pas op de plaats voor ‘Dubai aan de Maas’ na protest: luxe vakantiepark terug naar tekentafel

Hans (76) is uitgeno­digd voor een prik, maar komt er bijna niet tussen: ‘We worden voor de gek gehouden’

29 maart BEST - Minister Hugo de Jonge stelt dat 75-plussers nu aan de beurt zijn voor vaccinatie, half april de 70- tot 74-jarigen en eind april mensen van 65 tot 69. Maar de 76-jarige Hans Duyvestijn uit Best kreeg bij de GGD aanvankelijk te horen dat alles tot en met april zit volgeboekt, of het nu gaat om Best, Eindhoven, Den Bosch, Helmond of Tilburg.