Pasen, Koningsdag, Hemelvaart en Pinksteren: dit zijn je vrije dagen en dit vieren we

Hennep­schuur in Geldropse villawijk: woning gesloten

GELDROP - In een schuur bij een woning aan het Sporkehout in Geldrop heeft de politie een hennepkwekerij gevonden. Dat was aanleiding voor de gemeente Geldrop-Mierlo om per 4 april de woning voor 3 maanden op slot te doen.