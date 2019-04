Passie voor de Matthäus Passion: ‘Je zoekt de grenzen op van wat je aankan’

Een Matthäus is geen tussendoortje. Je werkt er naartoe, met ziel en zaligheid. Als een wielrenner naar de Tour de France, als Duncan Laurence naar de finale het Songfestival of als een politicus naar de verkiezingsdag. Het monumentale, drie uur durende religieuze muziekstuk van Johann Sebastian Bach, is al bijna drie eeuwen lang een wereld op zich.Waarin duizenden Nederlanders zich als amateur of professional onderdompelen. Dat geldt ook, of misschien wel vooral, voor evangelist Maarten van den Hoven (36) uit Drunen en dirigent Bernhard Touwen (52) uit Rossum. Ze léven de Passie, het lijdens- en sterfverhaal van Jezus Christus. In gesprek met beide musici over toewijding, topsport, trots en traditie. ,,Je zoekt de grenzen op van wat je aankan.’’