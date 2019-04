Pauli neemt met hoge onderscheiding afscheid van provincie Noord-Brabant

Grafiek Bijna helft verkeersdo­den in Brabant 60-plus, zestien slachtof­fers jonger dan 20

14:53 Bijna de helft van alle verkeersdoden in Brabant was 60 jaar of ouder. Jongeren vormen de groep die het minst vaak om het leven komt in het verkeer: 10,7 procent van de slachtoffers is jonger dan 20 jaar.