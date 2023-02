Pech voor bewoonster in Halsteren, huis van 9 meter hoog naast haar mag gewoon

met Video Buurman Bredase pillenfa­briek: ‘Slaap al half jaar met honkbal­knup­pel naast mijn bed’

BREDA - Al een half jaar sliep hij met een honkbalknuppel naast zijn bed. De buurman van de woning aan het Oranje Nassauplein waar de politie zondagmiddag in Breda een pillendrukkerij aantrof, is dan ook niet verbaasd over de vondst.