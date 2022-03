'Pechvogel' Daniël heeft geluk: krijgt nieuwe fiets nadat die van hem gestolen werd

Nieuwsover­zicht | Thuis­werk-rel bij lichtbe­drijf Signify - Tiener rijdt 120 kilometer per uur te hard

Brabant steekt bijna een miljoen euro in nucleaire energie. Verder reageert een omwonende ontdaan op het incident donderdagavond waarbij de politie in Waalwijk een man doodschoot. Mathieu van der Poel maakt zaterdag al zijn rentree in het peloton en PSV-speler Jordan Teze is opgeroepen voor Oranje. En het wordt prachtig weer de komende dagen. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

18 maart