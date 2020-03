Pedo's wegstoppen op de hei? Juist niet, waarschuwt Bossche psychiater

Wie is de grootste crimineel: de tot levenslang veroordeelde Willem Holleeder of Benno L., de Bossche zwemleraar die ontucht pleegde met tientallen minderjarige meisjes? Psychiater Wim Canton vermoedt dat nogal wat mensen het gedrag van Benno L. verwerpelijker vinden dan dat van Willem Holleeder, de man die opdracht gaf voor vijf liquidaties. ,,Vreemd toch?” Canton ziet al zeker twintig jaar dat grote groepen burgers ‘hysterisch reageren’ als een nieuwsbericht opduikt over een zedendelict, zeker als kinderen het slachtoffer zijn. ,,Dat had je vroeger niet, de tijdgeest is helemaal omgeslagen. Ik denk dat de zaak van Marc Dutroux bepalend is geweest, die heeft de ommekeer gebracht.”