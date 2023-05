Peelgemeenten maken afspraken over opvang 800 asielzoekers

INTERVIEW Met de dood in zicht ligt Fred van Iersel het meest wakker van de wereldvre­de: ‘De paus moet een rechtvaar­di­ge oorlog erkennen’

TILBURG – De kleine wereld van Fred van Iersel en de grote wereld om hem heen stortten op dezelfde dag in elkaar. Maar de theoloog richtte zich diezelfde nacht nog op. Met de dood in de ogen volgt hij de oorlog in Oekraïne op de voet.