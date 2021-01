Peiling: bent u voor of tegenstander van de avondklok?

Het demissionaire kabinet beslist een dezer dagen over het invoeren van een avondklok om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een heftige maatregel, die voor veel weerstand zorgt, zowel in de politiek als in de maatschappij. Wat is uw mening over de avondklok? Doe mee aan de korte peiling onderaan dit bericht.

,,Een avondklok is een zeer zwaar middel, voordat je dat gaat doen, moet je heel goed afwegen wat verstandig is”, zei CDA-minister Wopke Hoekstra maandagochtend.

Prognoses van het RIVM over de verwachte effecten zijn daarbij doorslaggevend: helpt het wel bij het afremmen van het coronavirus als iedereen straks verplicht binnen moet zitten ‘s avonds, of is het schieten met een kanon op een mug?

Hoe is het in andere landen?

Een aantal andere Europese landen heeft het ‘zeer zware middel’ al ingezet, met wisselend succes. Zo is in België de avondklok al een lange periode van kracht. In Vlaanderen mogen mensen tussen 00.00 uur en 05.00 uur niet zonder geldige reden naar buiten. In Wallonië geldt de beperking tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

De Fransen hebben de strengste avondklok van Europa. Daar moeten alle mensen tussen 18.00 uur en 06.00 uur binnenblijven, tenzij ze een geldige reden hebben, zoals het reizen van en naar werk. De maatregel gold eerst alleen in zwaar getroffen gebieden, maar de Franse regering was zo tevreden over de resultaten, dat het landelijk is ingevoerd. In zowel Frankrijk als Duitsland is het nog niet gelukt om de besmettingscijfers omlaag te krijgen.

De Duitse deelstaten hebben allemaal hun eigen regels en niet overal is een avondklok ingevoerd. De deelstaten die grenzen aan Nederland, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen, hebben geen algehele avondklok. In Noordrijn-Westfalen is die alleen van kracht in zwaar getroffen gebieden.

Ook in Tsjechië, Cyprus, Italië, Spanje, Roemenië, Letland, Luxemburg en Slovenië is een avondklok van kracht. Portugal heeft sinds vrijdag een volledige lockdown afgekondigd, daar mogen mensen de hele dag alleen met een geldige reden de straat op.

Sportkoepel vreest voor volksgezondheid

Sportkoepel NOC*NSF vreest dat met de invoering van de avondklok de volksgezondheid in het gedrang komt, omdat het sportaanbod in het land voor een groot deel zal stilvallen. ,,Het is duidelijk dat het voor de vitaliteit en weerbaarheid van iedereen in Nederland niet goed zou zijn als de weinige sportmogelijkheden die er nog zijn, nog meer worden beperkt.”

Ook wordt gevreesd dat mensen met problemen van psychische aard door een avondklok verder in de problemen zouden komen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam pleitte eerder al voor ‘bijzondere aandacht’ voor deze groep. ,,Daarom ben ik voor een regeling, zodat uitzonderingen mogelijk zijn‘’, stelde ze.

Wat is uw mening over de avondklok? Doe mee aan deze korte peiling

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.