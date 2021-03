Peiling: houd jij je nog aan de coronamaatregelen?

286 minder au­to-inbraken in Brabant, dieven slaan vaker toe in dorpen

25 maart In 2020 werden er in Brabant vier procent minder auto's opengebroken dan in het jaar ervoor, blijkt uit een analyse van politiecijfers door Independer. In totaal gaat het om een daling van 286 inbraken. In de Brabantse steden is het aantal het meest afgenomen, in dorpen het tegenovergestelde.