Pesten is ook een volwassen probleem, en daar is iets tegen te doen: ‘Negeer pestgedrag niet’

Volwassenen worden net zo vaak gepest als kinderen, daar is Van Bommel van overtuigd. ,,Pesten gaat ook door onder volwassen mensen. Het is een groepsprobleem. Kinderen zitten op school in een groep bij elkaar, maar volwassenen op werk ook. Als je met collega's te maken hebt, wordt ook veel gepest”, weet ze na drie jaar pestslachtoffers coachen in Lage Zwaluwe. ,,Het gebeurt zelfs in het onderwijs, door leerkrachten onderling.”