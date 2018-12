Pestende tachtigplussers bizar? Welnéé, het is hartstikke logisch!

Schoolkinderen doen het, collega’s doen het, buren doen het en zelfs tachtigplussers, grijs en wijs, doen het. Elkaar pesten. Toen het BD vorig jaar schreef over ouderen die hun medebewoners treiteren in het verzorgingshuis bracht dat een schok teweeg. Want dat gelóóf je toch niet? Maar voor Jacobien Erbrink, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts psychogeriatrie in Den Bosch, is het simpel: pesten gebeurt overal waar groepen mensen op elkaars lip zitten. Dus ook in het verzorgingshuis.



Maar waaróm in vredesnaam? Jacobien Erbrink: ,,Als ouderen pesten komt dat vaak door meerdere factoren tegelijk. Ze zitten in een situatie waarvoor ze niet zelf hebben gekozen, met mensen om hen heen die weinig voor hen betekenen.” Soms zelfs mensen om wie ze vroeger in hun dorp met een grote boog heen liepen. Ze zijn aan het eind van hun leven, er ligt niet zoveel meer in het verschiet. En door hun eigen fysieke klachten of tanende vermogens raken ze wel eens geïrriteerd. ,,Je ziet bij ouderen ook onverschilligheid; ja, misschien was ik zojuist niet aardig voor die mevrouw, maar wat kan mij dat nou schelen.”