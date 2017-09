Pesterijen en onrust in Brabants flatje: 'Ik wil hier weg, voel me niet meer veilig'

BERGEN OP ZOOM - Hangjongeren die haar uitschelden en constant belletje trekken. Zwervers liggend onder de trappen in de portiek op nota bene eerste kerstdag en een verwarde man die de lift en andere gezamenlijke ruimtes van De Borg in Bergen op Zoom bevuilt met zijn eigen uitwerpselen. En als klap op de vuurpijl een tot de tanden toe bewapend arrestatieteam dat ruim een week geleden met grof geweld een man uit zijn flat trekt en geblinddoekt afvoert.

Borgvliet

Elly Hermens is er nog steeds helemaal vol van. Zittend aan haar keukentafeltje stromen de woorden uit haar mond. Zeven jaar geleden kreeg ze van woningcorporatie Stadlander haar flatje in De Borg aan de Moreelsestraat in de Bergse wijk Borgvliet. Tot twee jaar geleden heeft ze er met veel plezier gewoond. Maar dat veranderde toen vier appartementen leeg kwamen te staan. ,,De flat is bedoeld voor 50-plussers. Maar Stadlander kreeg die appartementen niet meer gevuld. Toen hebben ze voor andere mensen gekozen en is de ellende begonnen."

In een van de flatjes kwam een zwaar verslaafde man te wonen. Volgens Hermens zorgde hij voor heel veel overlast. ,,Hij gooide poep en plas naar beneden en smeerde het tegen de wanden van de lift. Om half drie 's nachts belde hij aan omdat hij een aansteker nodig had. Een aantal maanden geleden lag hij in het pad, half in de bosjes. Zwaar onder invloed. Hij zit nu op Vrederust."

'Vuile stinkhoer'

Sinds begin vorig jaar heeft ze ook te kampen met een groep hangjongeren. Die rond de flat hangen, steeds belletje trekken en haar uitschelden. ,,Toen ik ze aansprak op hun gedrag werd ik uitgescholden voor vuile stinkhoer. Het werd steeds heftiger. Tijdens oud en nieuw hebben ze de brievenbus opgeblazen en autoruiten vernield. Ook mijn ruit was kapot. Gelukkig is er toen veel politie geweest en is het probleem verminderd."

Zwervers

Tijdens eerste kerstdag vond ze twee zwervers onder de trappen van de portiek. Uiteindelijk zijn die door de politie verwijderd. En de afgelopen maanden was het weer raak met hangjongeren. ,,Weer belletje trekken en schelden. Ik word er gek van." Maar de druppel die de emmer deed overlopen kwam vrijdag, ruim anderhalve week geleden. ,,Toen hebben ze de bewoner op nummer 32 met grof geweld uit zijn woning gehaald. Een zwaar bewapend arrestatieteam heeft de deur opengebroken. Overal politie, het was heel angstig." Het bleek om een verwarde man te gaan, die de politie had bedreigd.

Hermens is het meer dan beu, wil zo snel mogelijk naar een andere plek. ,,Ik wil hier weg, voel me niet meer veilig. Ik ben een vrouw alleen en dat maakt het niet makkelijk. Die inval was echt de druppel, het lijkt wel een terroristische boel."

Privacyredenen