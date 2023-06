Peter (63) heeft het steeds drukker met aangereden wild: ‘Ik sta vaak helemaal te trillen’

Verdachte Gastelse berg zand mag van rechter nog tijdje blijven liggen

DEN HAAG/CRANENDONCK - Een berg grond aan de Vennenweg in Gastel mag van de voorzieningenrechter van de Raad van State nog een tijdje blijven liggen. Er is geen zwaarwegend milieubelang om de grond onmiddellijk naar een verwerker af te voeren, bepaalde de rechter in een voorlopige voorziening.