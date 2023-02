Peter ‘Eddepet’ Lusse zoekt het theater op: ‘Humor is ontzettend belangrijk bij spanning, angst of verdriet’

Aan de slag met het ‘merk’ Breda: ‘Amsterdam­mers vinden onze mentali­teit uitzonder­lijk’

BREDA - ‘We verbinden oude en nieuwe trots’. ‘Belevingswaarde draait om zachte emotionele aspecten’. En ook: ‘Samen is bij ons geen loze belofte’. De meerjarenstrategie van Breda Marketing blinkt soms best wel uit in zweverigheid. Hildegard Assies, de directeur van Breda Marketing, is de laatste om dat te ontkennen.

