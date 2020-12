Peter Gillis breidt imperium uit en koopt camping Slot Cranendonck

Nieuwsover­zicht | Eindhoven­se winkels eerder dicht om drukte - Tieners opgepakt voor ernstige dierenmis­han­de­ling

28 november Drie tieners zijn zaterdag in Raamsdonksveer en omgeving opgepakt op verdenking van ernstige dierenmishandeling. Beelden van de mishandeling gingen rond op sociale media. In Eindhoven gingen de winkels eerder dicht omdat het te druk was geworden in de binnenstad en op de A50 bij Ravenstein is een man aangereden die afval aan het opruimen was in de berm. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.