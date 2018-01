Petitie #Carnavalvrij 170.000 keer getekend

Brabantse bende smokkelde honderden Syriërs: 'Niet eerder gezien in Nederland'

13:58 CUIJK - Tegen vier verdachten van grootschalige mensensmokkel zijn dinsdag straffen tot zeven jaar cel geëist. ,,Het gaat hier om het beroepsmatig plegen van mensensmokkel. Dat hebben we bij mijn weten niet eerder gezien in Nederland'', zei de officier van justitie in de rechtbank in Zwolle.