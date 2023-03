Peuk opsteken na het zwemmen? Steeds meer zwembaden zijn rookvrij

Trappers wint spannend duel in Peiting en treft nu ijzersterk Rosenheim in de play-offs

De ijshockeyers van Tilburg Trappers hebben de tweede ronde van de play-offs in de Duitse Oberliga bereikt. Het team van coach Doug Mason won de vierde wedstrijd in de best-of-five tegen EC Peiting in Zuid-Duitsland met 4-6.