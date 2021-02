Piemeltaartenbakker Jolisa Brouwer uit Waalre niet langer kandidaat van islamitische partij

Corona heeft ook een voordeel: gezin ontdekt het Land van Cuijk als vakantiebe­stem­ming

29 januari BOXMEER - Was het Land van Cuijk tot vorig jaar vooral in trek bij fietsers en wandelaars van boven de 45 jaar, daar is in coronatijd een nieuwe doelgroep bijgekomen: gezinnen. Wat het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Land van Cuijk betreft, is het zaak die groep vakantiegangers te behouden.