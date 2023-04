‘Pillen en poeder? Terug naar je moeder’ bij technofestival Free Your Mind in Bosschenhoofd

Model en leefstijl­coach Nina (27) is superslank, maar ‘calorieën tellen is bij mij echt een no-go’

DEN BOSCH - Ze is geboren en getogen in Den Bosch, maar reist de hele wereld over. Nina Dapper (27) is succesvol high fashion-model en leefstijlcoach. ,,Zonder diëten en calorieën tellen kun je ook fit zijn.”