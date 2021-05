Pinksterweekend wordt nat, koud met veel wind en soms een straaltje zon

Een depressie vrijdagochtend boven Engeland veroorzaakt bij ons een stevige zuidwestelijke stroming met onstabiele lucht. Het weerbeeld is wisselvallig met verspreid over het land stevige buien en daarbij is kans op onweer. Bij sommige buien kan ook korrelhagel vallen.

In middag en avond trekt de depressie over de Noordzee oostwaarts. De wind zal hierdoor nog iets aantrekken en vooral tijdens buien kunnen zware windstoten voorkomen. In de kustgebieden worden zware windstoten verwacht van ruim 80 km/uur en in de rest van het land vallen de windstoten met zo’n 60 tot 70 km/uur minder zwaar uit.

Het wordt 14 graden op de Wadden en 15 of 16 graden op veel andere plaatsen. Als het in het zuidoosten wat langer droog blijft kan het daar 17 graden worden.

Zaterdag: weer veel buien, maar af en toe ook zon

Zaterdag trekt opnieuw een serie buien over het land. In de ochtend ligt de nadruk van de buiigheid op het westen. In de middag ontstaan de stevigste buien in binnenland. Daarbij kan onweer voorkomen en ook windstoten tot 75 km/uur. Vooral in het westen kan ‘s middags af en toe de zon doorbreken.

Een matige tot vrij krachtige wind voert koele lucht van maritieme oorsprong aan. Hierdoor wordt het niet warmer dan 12 tot 14 graden en daarmee is het flink kouder dan normaal. Gemiddeld is het de laatste tien dagen van mei 16 graden op de Waddeneilanden tot 21 graden in Limburg.

Pinksteren: nat en koud

Zaterdagavond gaat het geleidelijk minder hard waaien en tijdens Pinksteren blijft de overwegend zuidwestenwind veelal matig van kracht. De kans op buien blijft groot, maar tijdens droge perioden breekt de zon ook steeds vaker door, zeker op zondag. De middagtemperatuur komt uit op 13 tot 16 graden en daarmee is het circa vier graden kouder dan gebruikelijk. In de zon en uit de wind is het in zondagmiddag regionaal wel aangenaam.

Op maandag is het aantal buien waarschijnlijk weer wat hoger dan zondag en de ruimte voor de zon meer beperkt.