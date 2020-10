'Piratenmuziek’ maakt afgeluisterde gesprekken familie R. ‘slecht verstaanbaar’

Het was Frank van Gaal, advocaat van Anjo R. (jongere broer van Martien), die dinsdag in de rechtbank van Den Bosch over de afgeluisterde gesprekken begon. Niet voor het eerst. Van Gaal mocht eerdere enkele fragmenten gaan luisteren op het politiebureau, waar de audio-apparatuur van optimale kwaliteit is. Maar dan nog is het vaak moeilijk om te bepalen wat er allemaal gezegd werd in de beruchte 'vergaderschuur’ achter het woonwagenkampje aan de Hoogheuvelstraat. Onder meer omdat de aanwezigen meestal flink door elkaar heen praatten -in Brabants dialect- en de gesprekken vaak werden overstemd door ‘piratenmuziek'.