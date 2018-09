Met het teeltbedrijf, goed voor een jaarproductie van 12.000 kilo cannabis, een omzet van 45 miljoen euro en ruim honderd werknemers, wil het drietal in het overheidsexperiment stappen voor de legale teelt van cannabis.

,,We willen de kwekerij het liefst in Breda of omgeving huisvesten, maar als we in een andere gemeente een vergunning krijgen, is dat prima'', zegt Peter Schouten.

Crowdfunding

De initiatiefnemers denken 8 miljoen euro nodig te hebben als startkapitaal voor hun grootschalige Project C, waarbij de c voor cannabis staat. Een groot deel ervan willen ze ophalen via crowdfunding, mede om het maatschappelijk draagvlak te optimaliseren.

Canada

,,De kapitaalmarkt toont ook veel belangstelling. We zijn onder meer in gesprek met een investeerder uit Canada. In dat land hebben ze al ervaring met legale teelt dus hun kennis zou van pas kunnen komen'', duidt Joep van Meel.

Criminelen

De drie pioniers hebben na meer dan een jaar voorbereiding het bedrijfsplan helemaal gereed, inclusief financiële onderbouwing en beveiligingsplan. ,,We hebben al een financieel directeur en een productiemanager met verstand van cannabisteelt. Er komt een veiligheidsexpert en we worden juridisch bijgestaan door advocatenkantoor De Vries & Kasem Lawyers and Investigations, onder meer om criminelen buiten te houden'', aldus Schouten.

Winst

De drie Bredanaars hebben de koppen vorig jaar uit ideële motieven bij elkaar gestoken. ,,Dertig procent van de winst gaan we besteden aan wetenschappelijk onderzoek naar verslaving en verantwoord medisch en recreatief gebruik van cannabis. We willen een gezonde, renderende onderneming. En ja, in die zin is er ook een zakelijk motief'', zegt Ronald Roothans.

Manifest