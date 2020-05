Plannen voor drive-in festivals in Best en Eersel

Vergelijkbaar met het fenomeen drive-in bioscoop dat in de VS heel bekend is. Een drive-in festival dus. De bedoeling is om in de zomer al de eerste de drive-in shows te kunnen houden. Jochem van Pelt, van festivalorganisator First Vision en uitbater van recreatiepark Aquabest in Best: ,,Het wegvallen van de festivals deze zomer is een enorm zware klap voor de hele eventsector. Een zomer zonder enige muziekbeleving is voor ons, net als voor iedere muziekliefhebber en festivalganger, simpelweg ondenkbaar. We zijn heel enthousiast over dit concept en kennen de Belgische initiatiefnemers al jaren.”