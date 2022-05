Plaspauze? Niet voor buschauffeurs. ‘Daarom rijdt er zaterdag helemaal niks meer in Tilburg’

Nieuwsover­zicht | Waterbe­heer­ders nemen extra maatrege­len tegen droogte - ’Vervelende’ Schot vecht met boswachter

Een man en een vrouw zijn maandag zwaargewond geraakt bij een explosie op een boot in Den Bosch. Vermoedelijk was er sprake van een gasexplosie volgens een politiewoordvoerder. En opnieuw is het kurkdroog in Nederland. Boeren snakken naar regen voor hun gewassen. De komende week gaat er geen neerslag vallen, het wordt zelfs erg warm. Dit en meer in het Brabantse nieuwsoverzicht van maandag.

