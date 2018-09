Pleegmoeders baby Hannah: 'Instellingen moeten beter luisteren naar ouders'

Tongelreep Eindhoven terug bij af; aanbeste­ding mislukt

12 september EINDHOVEN - De aanbesteding van de nieuwbouw van zwembad De Tongelreep in Eindhoven is mislukt. Het gat tussen de begrote kosten en de werkelijke kosten is met 9,2 miljoen euro zo groot dat de gemeente Eindhoven nu weer terug bij af is.