Poetin gedraagt zich als ‘jaloerse ex’, stelt deze Bossche Oekraïne-expert

Advocaten kraken OM in afpersings­zaak De Groot: ‘Het hele onderzoek is besmet’

ARNHEM/HEDEL - Hij is een schim. Thomas S. zat nooit vast en zijn eigen zaak voltrok zich achter gesloten deuren. Toch vertolkt hij een hoofdrol in het proces tegen de afpersers en aanslagplegers van de Hedelse fruithandel De Groot. Advocaten laten niets van hem heel. ,,Het hele onderzoek is besmet geraakt.”

22 februari