Pokémon GO-gekte leeft nog altijd: 'In het begin wilde ik eigenlijk alleen een Pikachu, nu heb ik duizenden Pokémon'

Harrie eist zorg, maakt stampij en stoot hulp af

11:20 EINDHOVEN - De deur van het huis staat op een kier. In de gang ligt een kleine man, broodmager, nog geen veertig kilo. Zijn kleren zijn doorweekt met uitwerpselen, urine, bloed en pus. Over zijn been kruipen maden en vliegen. Het is Harrie.