Politie controleert vanuit touringcar op smartphonegebruik achter het stuur

Politie over doodgescho­ten Tamara: ‘Ze moet de dader recht in de ogen hebben gekeken’

31 maart De 30-jarige Tamara Plehn uit Berghem vertelde de politie over de criminele praktijken van haar ex. Korte tijd later werd ze doodgeschoten. Een verband is ‘aannemelijk’, maar zes jaar na de koelbloedige afrekening is daar geen enkele zekerheid over.